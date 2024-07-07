Орбан прагне переключити увагу Заходу з підтримки України на мирні переговори, - ISW

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, імовірно, прагне переключити увагу Заходу на можливі мирні переговори щодо війни Росії проти України. Його зусилля спрямовані на підрив європейської підтримки України.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє РБК-Україна.
Орбан продовжує презентувати себе як потенційного посередника для припинення війни в Україні, попри відмову російського диктатора Володимира Путіна від посередництва чи серйозних переговорів.
Аналіики Інституту звертають увагу на статтю прем’єра Угорщини у Newsweek, опубліковану 5 липня, в якій він звинуватив НАТО у виборі конфлікту, а не миру, для підтримки якого, на його переконання, створювався Альянс.
"Зусилля Орбана підштовхнути до переговорів, ймовірно, є частиною його поточних зусиль перемістити європейський фокус на дискусії про мирні переговори, а не на дискусії про військову підтримку України", - йдеться у звіті.
В ISW нагадали, що угорський політик постійно намагається підривати зусилля Європейського Союзу щодо надання військової допомоги Україні.
У звіті також згадуються прем'єр-міністр Болгарії Дімітар Главчев, який 5 липня запропонував Болгарії стати посередником у мирних переговорах між Україною та Росією та наголосив, що переговори мають відповідати статуту ООН та міжнародному праву.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан так само наполягав на тому, щоб Україна розширила та прискорила мирний процес, аби запобігти «поглибленню поляризації» та «надати пріоритет дипломатії»
Орбан 2 липня вперше за 10 років побував у Києві. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, якому запропонував припинити оборонятися від російських загарбників і піти на переговори з диктатором Володимиром Путіним. В Офісі президента його пропозицію відкинули, зауваживши, що угорський прем'єр не перший пропонує подібні дивні речі.
5 липня Орбан поїхав до Москви на зустріч з Путіним.
Глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що навіть попри те, що Угорщина головує в Європейському Союзі, вона не має мандату на взаємодію з Російською Федерацією від імені союзу.
Канцлер Німеччини Шольц заявив, що влада Німеччини не може підтримати припинення вогню в Україні у разі, якщо це означатиме капітуляцію Києва.
Після цього Угорщина раптово скасувала візит до Будапешта міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок. В уряді ФРН непублічно пов'язали це з критикою Шольца.
В МЗС Угорщини заявили, що візит скасували нібито не з політичних причин, його просто перенесли на пізніший термін, тому що глава угорського МЗС Петер Сійярто, який мав зустрітися з Бербок, несподівано поїхав з Орбаном до Москви.
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