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Між Угорщиною і Німеччиною стався конфлікт через зустріч Орбана з Путіним

Субота 06 липня 2024 03:19
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Між Угорщиною і Німеччиною стався конфлікт через зустріч Орбана з Путіним Фото: Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Угорщина раптово скасувала візит до Будапешта міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок. Це сталося після того, як канцлер Олаф Шольц розкритикував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його неоголошену поїздку до Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Бербок мала зустрітися зі своїм угорським колегою Петером Сійярто, який супроводжував Орбана у візиті в Росію. Проте угорський уряд дуже швидко скасував зустріч у п'ятницю ввечері, що викликало подив уряду Німеччини, сказав агентству неназваний чиновник в Берліні.

За його словами, у світлі позаштатної поїздки Орбана до Росії серйозна та чесна дискусія між двома міністрами закордонних справ була б дуже важливою.

Поїздки Орбана у Київ та Москву

Орбан 2 липня вперше за 10 років побував у Києві. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, якому запропонував припинити оборонятися від російських загарбників і піти на переговори з диктатором Володимиром Путіним. В Офісі президента його пропозицію відкинули, зауваживши, що угорський прем'єр не перший пропонує подібні дивні речі.

5 липня Орбан поїхав до Москви на зустріч з Путіним.

Глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що навіть попри те, що Угорщина головує в Європейському Союзі, вона не має мандату на взаємодію з Російською Федерацією від імені союзу.

Шольц заявив, що влада Німеччини не може підтримати припинення вогню в Україні у разі, якщо це означатиме капітуляцію Києва.

Детальніше про поїздки Орбана - у матеріалі РБК-Україна.

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Віктор Орбан Олаф Шольц Угорщина
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