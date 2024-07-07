Орбан стремится переключить внимание Запада с поддержки Украины на мирные переговоры, - ISW

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вероятно, стремится переключить внимание Запада на возможные мирные переговоры о войне России против Украины. Его усилия направлены на подрыв европейской поддержки Украины.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает РБК-Украина.
Орбан продолжает представлять себя как потенциального посредника для прекращения войны в Украине, несмотря на отказ российского диктатора Владимира Путина от посредничества или серьезных переговоров.
Аналитики Института обращают внимание на статью премьера Венгрии в Newsweek, опубликованную 5 июля, в которой он обвинил НАТО в выборе конфликта, а не мира, для поддержки которого, по его убеждению, создавался Альянс.
"Усилия Орбана подтолкнуть к переговорам, вероятно, являются частью его нынешних усилий переместить европейский фокус на дискуссии о мирных переговорах, а не на дискуссии о военной поддержке Украины", - говорится в отчете.
В ISW напомнили, что венгерский политик постоянно пытается подрывать усилия Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине.
В отчете также упоминаются премьер-министр Болгарии Димитар Главчев, который 5 июля предложил Болгарии стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией и подчеркнул, что переговоры должны соответствовать уставу ООН и международному праву.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также настаивал на том, чтобы Украина расширила и ускорила мирный процесс, чтобы предотвратить "углубление поляризации" и "предоставить приоритет дипломатии".
Орбан 2 июля впервые за 10 лет побывал в Киеве. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским, которому он предложил прекратить обороняться от российских захватчиков и пойти на переговоры с диктатором Владимиром Путиным. В Офисе президента его предложение отвергли, заметив, что венгерский премьер не первый предлагает подобные странные вещи.
5 июля Орбан отправился в Москву на встречу с Путиным.
Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что даже несмотря на то, что Венгрия председательствует в Европейском Союзе, у нее нет мандата на взаимодействие с Российской Федерацией от имени союза.
Канцлер Германии Шольц заявил, что власти Германии не могут поддержать прекращение огня в Украине в случае, если это будет означать капитуляцию Киева.
После этого Венгрия внезапно отменила визит в Будапешт министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. В правительстве ФРГ непублично связали это с критикой Шольца.
В МИД Венгрии заявили, что визит отменили якобы не по политическим причинам, его просто перенесли на более поздний срок , потому что глава венгерского МИД Петер Сийярто, который должен был встретиться с Бербок, неожиданно уехал с Орбаном в Москву.
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