Орбан пожалівся на Зеленського: хоче "дружній до України" уряд в Угорщині

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан різко висловився про українського президента Володимира Зеленського. Він заявив, що той нібито хоче бачити в Угорщині "дружній уряд" до України, але може на це не сподіватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника угорського уряду Золтана Ковача , який наводить слова прем'єра.

Під час виступу у парламенті Орбан зазначив, що Україна, мовляв, досягла домовленості з Брюсселем щодо пришвидшеного вступу до ЄС і тепер очікує, що Угорщина ратифікує це рішення.

"Зеленський хоче, щоб в Угорщині був уряд, дружній до України. Агенти Брюсселя — це також друзі Зеленського", - сказав він.

Водночас прем’єр-міністр чітко дав зрозуміти, що ці очікування України ніколи не будуть виконані.

"Ніколи не буде ситуації, коли Київ чи Брюссель диктуватимуть, як угорці мають реалізовувати своє суверенне право", - наголосив Орбан.

Наостанок політик знову заявив, що вступ України до ЄС призведе до банкрутства Угорщини, і тому не може бути підтриманий. Він закликав громадян країни висловити свою позицію щодо вступу України на так званих "національних консультаціях".