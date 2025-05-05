Орбан пожалівся на Зеленського: хоче "дружній до України" уряд в Угорщині
Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан різко висловився про українського президента Володимира Зеленського. Він заявив, що той нібито хоче бачити в Угорщині "дружній уряд" до України, але може на це не сподіватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника угорського уряду Золтана Ковача, який наводить слова прем'єра.
Під час виступу у парламенті Орбан зазначив, що Україна, мовляв, досягла домовленості з Брюсселем щодо пришвидшеного вступу до ЄС і тепер очікує, що Угорщина ратифікує це рішення.
"Зеленський хоче, щоб в Угорщині був уряд, дружній до України. Агенти Брюсселя — це також друзі Зеленського", - сказав він.
Водночас прем’єр-міністр чітко дав зрозуміти, що ці очікування України ніколи не будуть виконані.
"Ніколи не буде ситуації, коли Київ чи Брюссель диктуватимуть, як угорці мають реалізовувати своє суверенне право", - наголосив Орбан.
Наостанок політик знову заявив, що вступ України до ЄС призведе до банкрутства Угорщини, і тому не може бути підтриманий. Він закликав громадян країни висловити свою позицію щодо вступу України на так званих "національних консультаціях".
Орбан проти Зеленського
Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський розповів про відкриття трьох кластерів для України в ЄС, підкресливши, що всі країни-члени підтримують цей крок, лише Угорщина блокує переговори про вступ України в ЄС.
Зокрема, угорський прем'єр Віктор Орбан навіть організував опитування населення щодо підтримки шляху України в ЄС і сам взяв у ньому участь.
14 квітня угорська опозиційна партія "Тиса" показала результати свого соцопитування. Згідно з його результатами, 58% жителів країни підтримують український вступ до ЄС. В опитуванні взяли участь понад 1,1 мільйона осіб.
Сам Орбан похвалився в соцмережах, що проголосував проти українського вступу до Євросоюзу.
Пізніше Зеленський наголосив, що 70% угорців підтримують вступ України до Євросоюзу, що, за його словами, показує, що політика угорського уряду не відповідає настроям громадян.
У відповідь на це угорський міністр закордонних справ порадив Зеленському "підбирати тон", а Орбан заявив, що не Києву і не Брюсселю вирішувати, яку позицію має займати Будапешт.
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