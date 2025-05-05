Орбан пожаловался на Зеленского: хочет "дружественное к Украине" правительство в Венгрии
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан резко высказался об украинском президенте Владимире Зеленском. Он заявил, что тот якобы хочет видеть в Венгрии "дружественное правительство" к Украине, но может на это не надеяться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя венгерского правительства Золтана Ковача, который приводит слова премьера.
Во время выступления в парламенте Орбан отметил, что Украина, мол, достигла договоренности с Брюсселем относительно ускоренного вступления в ЕС и теперь ожидает, что Венгрия ратифицирует это решение.
"Зеленский хочет, чтобы в Венгрии было правительство, дружественное Украине. Агенты Брюсселя - это также друзья Зеленского", - сказал он.
В то же время премьер-министр четко дал понять, что эти ожидания Украины никогда не будут выполнены.
"Никогда не будет ситуации, когда Киев или Брюссель будут диктовать, как венгры должны реализовывать свое суверенное право", - подчеркнул Орбан.
Напоследок политик вновь заявил, что вступление Украины в ЕС приведет к банкротству Венгрии, и поэтому не может быть поддержано. Он призвал граждан страны выразить свою позицию относительно вступления Украины на так называемых "национальных консультациях".
Орбан против Зеленского
Напомним, на днях президент Владимир Зеленский рассказал об открытии трех кластеров для Украины в ЕС, подчеркнув, что все страны-члены поддерживают этот шаг, лишь Венгрия блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС.
В частности, венгерский премьер Виктор Орбан даже организовал опрос населения относительно поддержки пути Украины в ЕС и сам принял в нем участие.
14 апреля венгерская оппозиционная партия "Тиса" показала результаты своего соцопроса. Согласно его результатам, 58% жителей страны поддерживают украинское вступление в ЕС. В опросе приняли участие более 1,1 миллиона человек.
Сам Орбан похвастался в соцсетях, что проголосовал против украинского вступления в Евросоюз.
Позже Зеленский отметил, что 70% венгров поддерживают вступление Украины в Евросоюз, что, по его словам, показывает, что политика венгерского правительства не соответствует настроениям граждан.
В ответ на это венгерский министр иностранных дел посоветовал Зеленскому "подбирать тон", а Орбан заявил, что не Киеву и не Брюсселю решать, какую позицию должен занимать Будапешт.
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