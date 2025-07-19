Орбан погрожує голосувати проти бюджету ЄС зі 100 мільярдами для України: але є нюанс

Орбан заявив, що він, мовляв, не погодиться на бюджет ЄС - оскільки цей бюджет нібито "направляє гроші угорців до України" та "розорить угорських фермерів". Окрім цього, відомий шантажист заявив, що новий бюджет Євросоюзу "зробить Угорщину вразливою для шантажу".

"Я ніколи не погоджуся з тим, що ми, угорці, отримаємо належне нам фінансування лише тоді, коли підкоримося політиці Брюсселя щодо війни, імміграції та гендерної рівності", - заявив він.

Орбан додав, що в Брюсселі, мовляв, повинні розуміти, що "відповідь Угорщини - ніколи". Він буде голосувати проти бюджету.