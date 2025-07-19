Орбан погрожує голосувати проти бюджету ЄС зі 100 мільярдами для України: але є нюанс

Проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову погрожує Європейському Союзу. Він заявив, що буде голосувати проти бюджету ЄС на 2028-2034 роки, у якому передбачено 100 мільярдів євро для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Орбана у соцмережі Facebook.
Орбан заявив, що він, мовляв, не погодиться на бюджет ЄС - оскільки цей бюджет нібито "направляє гроші угорців до України" та "розорить угорських фермерів". Окрім цього, відомий шантажист заявив, що новий бюджет Євросоюзу "зробить Угорщину вразливою для шантажу".
"Я ніколи не погоджуся з тим, що ми, угорці, отримаємо належне нам фінансування лише тоді, коли підкоримося політиці Брюсселя щодо війни, імміграції та гендерної рівності", - заявив він.
Орбан додав, що в Брюсселі, мовляв, повинні розуміти, що "відповідь Угорщини - ніколи". Він буде голосувати проти бюджету.
Але в цьому моменті є нюанс, який ставить хрест на позиції Орбана. Традиційно шантажувати Євросоюз своєю позицією угорський прем'єр не зможе, як би він цього не бажав.
Нюанс полягає в тому, що рішення стосовно бюджету Євросоюзу ухвалюється традиційним способом - кваліфікованою більшістю голосів. Тому згода або незгода Орбана з європейським бюджетом на 2028-2034 роки абсолютно нічого не означає.
Нагадаємо, що 16 липня ЄК оприлюднила проєкт бюджету ЄС, який охоплює період з 2028 по 2034 рік. Загальна сума складає 1,98 трильйона євро, що перевищує поточний семирічний бюджет у 1,2 трильйона євро. З цього бюджету на фінансування України піде 100 млрд євро.
Проєкт бюджету викликав істерику в Угорщині. Спочатку на нього почав жалітися безпосередньо Орбан. А потім із критикою висунулося міністерство закордонних справ Угорщини.
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