Орбан угрожает голосовать против бюджета ЕС со 100 миллиардами для Украины: но есть нюанс

Орбан заявил, что он, мол, не согласится на бюджет ЕС - поскольку этот бюджет якобы "направляет деньги венгров в Украину" и "разорит венгерских фермеров". Кроме этого, известный шантажист заявил, что новый бюджет Евросоюза "сделает Венгрию уязвимой для шантажа".

"Я никогда не соглашусь с тем, что мы, венгры, получим надлежащее нам финансирование только тогда, когда подчинимся политике Брюсселя относительно войны, иммиграции и гендерного равенства", - заявил он.

Орбан добавил, что в Брюсселе, мол, должны понимать, что "ответ Венгрии - никогда". Он будет голосовать против бюджета.