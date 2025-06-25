Орбан погрожує блокувати вступ України до ЄС і НАТО

"НАТО не має жодного діла до України. Україна не є членом НАТО, як і Росія. Моє завдання - щоб так і лишалося", - сказав Орбан, відповідаючи на питання журналістів щодо участі Володимира Зеленського в саміті.

Угорський прем’єр також заявив, що можливе приєднання України до Європейського Союзу несе ризик ескалації війни для ЄС. При цьому він наголосив, що не бачить у Росії реальної загрози для НАТО.

"Я не думаю, що Росія становить яку-небудь реальну загрозу для НАТО. Бо ми набагато сильніші", - видав Орбан.

На його думку, головна небезпека для Європи полягає не у воєнній сфері, а в втраті економічної конкурентоспроможності, а не в питаннях безпеки.