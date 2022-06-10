Орбан подверг сомнению победу Украины в войне: "букмекеры не дают больших шансов"

Украина имеет право защищаться от российского вторжения. Однако шансов на победу у украинцев невелики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в эфире Telex.

"Если правительство решило бороться, это решение нельзя ставить под сомнение, даже если букмекеры не дают больших шансов на победу", - сказал Орбан.

При этом он раскритиковал санкционную политику Евросоюза в отношении России и заявил, что якобы почти "никто в Европе не говорит голосом мира".

"Мы должны финансировать мир, а не войну. Если они (ЕС - ред.) продолжат политику санкций, то разрушат всю европейскую экономику. Единственное, о чем говорит венгерское правительство, то это о том, что надо финансировать мир, а не войну. Никто не заинтересован в том, чтобы вся Европа обанкротилась", - считает Орбан.

Также премьер Венгрии призвал Евросоюз медленно менять свою стратегию, поскольку "вслед за нефтью введут ограничения на газ, а это будет иметь серьезные последствия".

Орбан добавил, что война в Украине лишь частично ведет к росту цен, а главной причиной является именно введение западных санкций против РФ.

Как сообщалось, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Европейский союз якобы навязывает Будапешту чужую культуру и идеологию

Ранее выразил сомнение в способности НАТО защитить Венгрию и заявил, что необходимо укреплять собственную армию.

Напомним, венгерский премьер последователен в своей недружественности в отношении Украины и поддержке Кремля, ранее он блокировал введение шестого пакета санкций против РФ.

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