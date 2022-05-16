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Орбан усомнился в способности НАТО защитить Венгрию

Новина українською →
Будапешт, Понедельник 16 мая 2022 16:42
Орбан усомнился в способности НАТО защитить Венгрию Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Дмитрий Кузнецов

НАТО является надежной поддержкой Будапешта, но Альянс не защитит страну. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за создание сильной венгерской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Origo.

"НАТО - это надежная поддержка, но она не защитит Венгрию", - сказал Орбан в своем выступлении в парламенте страны после избрания на пост главы правительства.

Премьер напомним, что сегодня в Украине идет война, которую развязала России. Он добавил, что если армия страны слаба, а ее народ не хочет обороняться, то это государство будет защищено в первую очередь.

"Самая неотложная задача - укрепить венгерскую армию и сделать ее настоящей армией", - подытожил Орбан.

Напомним, сегодня парламент Венгрии в пятый раз избрал Орбана на пост премьер-министра страны.

Как сообщало РБК-Украина, в апреле партия Орбана уверено победила на парламентских выборах в Венгрии.

Отметим, Орбан выступает против включения в шестой санкционный пакет ЕС нефтяного эмбарго против России.

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