Орбан піддав сумніву перемогу України у війні: "букмекери не дають великих шансів"

Україна має право захищатись від російського вторгнення. Однак шансів на перемогу в українців невеликі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в ефірі Telex.

"Якщо уряд вирішив боротися, це рішення не можна ставити під сумнів, навіть якщо букмекери не дають великих шансів на перемогу", - сказав Орбан.

При цьому він розкритикував санкційну політику Євросоюзу щодо Росії та заявив, що нібито майже ніхто в Європі "не говорить голосом миру".

"Ми маємо фінансувати мир, а не війну. Якщо вони (ЄС, - ред.) продовжать політику санкцій, то зруйнують усю європейську економіку. Єдине, про що говорить угорський уряд, то це про те, що треба фінансувати мир, а не війну. Ніхто не зацікавлений у тому, щоб вся Європа збанкрутувалась", - вважає Орбан.

Також прем'єр Угорщини закликав Євросоюз має повільно змінювати свою стратегію, оскільки "слідом за нафтою запровадять обмеження на газ, а це матиме серйозні наслідки".

Орбан додав, що війна в Україні лише частково веде до зростання цін, а головною причиною є саме введення західних санкцій проти РФ.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що Європейський союз нібито нав'язує Будапешту чужу культуру та ідеологію

Раніше виразив сумнів в здатності НАТО захистити Угорщину і заявив, що необхідно зміцнювати власну армію.

Нагадаємо, угорський прем'єр послідовний у своїй недружності щодо України та підтримці Кремля, раніше він блокував введення шостого пакету санкцій проти РФ.

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