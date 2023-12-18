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Орбан подарував Ердогану коня під час його візиту до Угорщини

Фото: Віктор Орбан подарував Реджепу Ердогану коня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан подарував президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану коня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fаcebook-сторінку Орбана.

У понеділок, 18 грудня, Ердоган відвідав Угорщину для проведення та налагоджування офіційних контактів.

Саме під час зустрічі Орбана та Ердогана перший подарував йому коня. Водночас Ердоган подарував Орбану електроавтомобіль.

 Фото: Віктор Орбан подарував Реджепу Ердогану коня (GettyImagеs)

Дружба Орбана та Ердогана

Прем'єр Угорщини відомий тим, що часто наслідує турецького лідера у політичних рішеннях. Зокрема, Угорщина слідом за Туреччиною блокує вступ Швеції в НАТО.

Ще наприкінці жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вніс заявку на розгляд парламенту. Документ направили до профільного комітету, який так і не схвалив її. Пізніше стало відомо, що 16 листопада комітет відклав переговори щодо цього законопроекту.

При цьому Віктор Орбан заявляв, що схвалення Угорщиною шляхом ратифікації парламентом є простою формальністю, оскільки питання вже обговорювалося та вирішувалося у комітетах.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом нещодавно повідомив, що Туреччина вже найближчими тижнями планує схвалити заявку країни на вступ до Північноатлантичного альянсу.

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УгорщинакіньТурцияРеджеп Тайіп ЕрдоганВиктор Орбан