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Орбан подарил Эрдогану коня во время его визита в Венгрию

Фото: Виктор Орбан подарил Реджепу Эрдогану коня (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подарил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану коня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Орбана.

В понедельник, 18 декабря, Эрдоган посетил Венгрию для проведения и налаживания официальных контактов.

Именно во время встречи Орбана и Эрдогана первый подарил ему коня. В то же время Эрдоган подарил Орбану электроавтомобиль.

Фото: Виктор Орбан подарил Реджепу Эрдогану коня (GettyImagеs)

Дружба Орбана и Эрдогана

Премьер Венгрии известен тем, что часто следует турецкому лидеру в политических решениях. В частности, Венгрия вслед за Турцией блокирует вступление Швеции в НАТО.

Еще в конце октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес заявку на рассмотрение парламента. Документ направили в профильный комитет, так и не одобривший ее. Позже стало известно, что 16 ноября комитет отложил переговоры по этому законопроекту.

При этом Виктор Орбан заявлял, что одобрение Венгрией путем ратификации парламентом простой формальностью, поскольку вопрос уже обсуждался и решался в комитетах.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем недавно сообщил, что Турция уже в ближайшие недели планирует одобрить заявку страны на вступление в Североатлантический альянс.

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ВенгриякіньТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВиктор Орбан