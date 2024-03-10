Орбан після зустрічі з Трампом сказав, що той "не дасть ані копійки" Україні

Інтерв'ю було записане після візиту Орбана до Флориди, де він зустрівся з Трампом, як кандидатом в президенти США. За словами Орбана, Трамп йому нібито розповів, що має "детальні миротворчі плани" щодо війни РФ проти України. Однак змісту цих планів угорський прем'єр не переповів, зазначивши лише, що вони збігаються з позицією Будапешта.

Але, як розповів Орбан, у разі перемоги на виборах Трамп не планує підтримувати Україну.

Ба більше, за словами Орбана, Трамп не планує допомагати Європі з посиленням оборони, про що сам американський екс-президент неодноразово заявляв публічно.

Зустріч Орбана з Трампом

Вчора Орбан повідомив, що зустрічався з Трампом у Флориді. Після зустрічі угорський прем'єр опублікував компліментарний допис у соцмережі X, де заявив, що світу "потрібні лідери, які можуть принести мир".

"Поверніться і принесіть нам мир, пане президенте", - написав Орбан.

Цю зустріч розкритикував президент США Джо Байден. Його критика стосувалася перш за все Трампа, оскільки той зустрівся з європейським лідером, який прагне до диктатури.

Ставлення Трампа й Орбана до війни в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини займає антиукраїнську позицію й неодноразово робив заяви, які дискредитують Україну. Наприклад, в листопаді 2023 року він заявив, що Україна не зможе перемогти Росію на полі бою.

Трамп, зі свого боку, регулярно закликає до завершення війни в Україні й обіцяє зробити це у разі перемоги на майбутніх президентських виборах. Для цього він хоче сісти за стіл переговорів з лідерами РФ та України.

Також Трамп неодноразово пропонував Україні віддати тимчасово окуповані території Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.