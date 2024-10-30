Орбан підтримав правлячу партію Грузії попри звинувачення у фальсифікації виборів

Орбан став першим іноземним лідером, який відвідав Грузію після суботніх виборів, на яких, за даними виборчої комісії країни, перемогу здобула правляча партія "Грузинська мрія".

Президент Грузії та опозиція заявили, що вибори були "вкрадені" за допомогою Росії. За їхніми словами, мали місце широкомасштабна фальсифікація виборів та насильство. ЄС та США закликали до проведення розслідування.

Проте Орбан дав іншу оцінку після зустрічі зі своїм колегою, прем'єр-міністром Іраклієм Кобахідзе, привітавши його із перемогою його партії "Грузинська мрія".

"Я дивлюся на дебати, що розгорілися навколо виборів, читаю оцінки міжнародних організацій і бачу, що ніхто не наважується засумніватися в тому, що ці вибори були вільним та демократичним вибором", - сказав Орбан.

За його словами, і опозиція, і правляча партія в Грузії "віддані європейській інтеграції".

"Проводячи проєвропейську політику, ви не дозволили своїй країні стати другою Україною", - заявив Орбан, закликавши Кобахідзе ігнорувати будь-яку критику щодо виборів.

Вибори у Грузії