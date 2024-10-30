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Орбан поддержал правящую партию Грузии, несмотря на обвинения в фальсификации выборов

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник поддержал правящую партию Грузии, заявив, что ее победа на парламентских выборах была свободной и демократичной, несмотря на массовые протесты оппозиции, которая утверждает, что результаты голосования сфальсифицированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Орбан стал первым иностранным лидером, посетившим Грузию после субботних выборов, на которых, по данным избирательной комиссии страны, победу одержала правящая партия "Грузинская мечта".

Президент Грузии и оппозиция заявили, что выборы были "украдены" с помощью России. По их словам, имели место широкомасштабная фальсификация выборов и насилие. ЕС и США призвали к проведению расследования.

Однако Орбан дал иную оценку после встречи со своим коллегой, премьер-министром Ираклием Кобахидзе, поздравив его с победой его партии "Грузинская мечта".

"Я смотрю на дебаты, разгоревшиеся вокруг выборов, читаю оценки международных организаций и вижу, что никто не осмеливается усомниться в том, что эти выборы были свободным и демократическим выбором", — сказал Орбан.

По его словам, и оппозиция, и правящая партия в Грузии "привержены европейской интеграции".

"Проводя проевропейскую политику, вы не позволили своей стране стать второй Украиной", — заявил Орбан, призвав Кобахидзе игнорировать любую критику по поводу выборов.

Выборы в Грузии

Напомним, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы.

Экзитполы после закрытия избирательных участков дали противоположные результаты.

Оппозиционные партии заявили о непризнании результатов выборов. Некоторые заговорили о подготовке уличных акций протеста.

Международные наблюдатели заявили о значительных нарушениях на выборах в Грузии.

Больше о том, как Запад реагирует на выборы в Грузии - в материале РБК-Украина.

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ГрузияВиктор Орбан