Орбан озвучив свої плани на майбутнє після провалу на виборах

Орбан повідомив, що завершилося засідання президії його партії "Фідес", і політична сила вирішила "кардинально реформувати" парламентську фракцію, яка буде сформована в понеділок. Очолить її Гергей Гуляш, а сам Орбан планує відмовитись від депутатського мандата.

"Мандат, який я отримав як лідер списку "Фідес"-християнські демократи", насправді є парламентським мандатом "Фідес", тому я вирішив його повернути. Зараз він потрібен не в парламенті, а для реорганізації національного руху", – сказав поки діючий прем'єр.

Загальнонаціональне засідання партії заплановане на наступний тиждень, а з’їзд з обрання керівництва перенесли на червень.

"Майже чотири десятиліття я очолював нашу спільноту, за цей час ми пережили успіхи й невдачі, перемоги й поразки на виборах. Але одне залишилося незмінним: цей табір завжди був найбільш згуртованою й єдиною політичною спільнотою Угорщини, і ця єдність зараз дуже потрібна Угорщині", - заявив Орбан.

Він додав, що президія пропонує йому продовжувати керування "Фідесом", і якщо з’їзд схвалить таке рішення, відмови не послідує.