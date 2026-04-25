Орбан озвучив свої плани на майбутнє після провалу на виборах

19:27 25.04.2026 Сб
2 хв
Політик очікує на з'зд його партії "Фідес" для визначення свого майбутнього
aimg Юлія Маловічко
Фото: угорський прем'єр Віктор Орбан (Getty Images)

Поки ще чинний прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив відмову від депутатського мандата, однак керувати партією "Фідес" він продовжить, якщо так вирішать на з'їзді її члени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Орбана в Facebook.
Орбан повідомив, що завершилося засідання президії його партії "Фідес", і політична сила вирішила "кардинально реформувати" парламентську фракцію, яка буде сформована в понеділок. Очолить її Гергей Гуляш, а сам Орбан планує відмовитись від депутатського мандата.

"Мандат, який я отримав як лідер списку "Фідес"-християнські демократи", насправді є парламентським мандатом "Фідес", тому я вирішив його повернути. Зараз він потрібен не в парламенті, а для реорганізації національного руху", – сказав поки діючий прем'єр.

Загальнонаціональне засідання партії заплановане на наступний тиждень, а з’їзд з обрання керівництва перенесли на червень.

"Майже чотири десятиліття я очолював нашу спільноту, за цей час ми пережили успіхи й невдачі, перемоги й поразки на виборах. Але одне залишилося незмінним: цей табір завжди був найбільш згуртованою й єдиною політичною спільнотою Угорщини, і ця єдність зараз дуже потрібна Угорщині", - заявив Орбан.

Він додав, що президія пропонує йому продовжувати керування "Фідесом", і якщо з’їзд схвалить таке рішення, відмови не послідує.

Нагадаємо, що партія "Тиса" Петера Мадяра зміцнила свої позиції в парламенті Угорщини після фінального підрахунку голосів, що дасть новому уряду повну свободу для конституційних змін.

Як відомо, парламентські вибори в Угорщині пройшли 12 квітня. За їх підсумком перемогу отримала партія "Тиса" Петера Мадяра, після чого Віктор Орбан визнав поразку та привітав опонентів з перемогою.

