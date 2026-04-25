Орбан озвучил свои планы на будущее после провала на выборах

Орбан сообщил, что завершилось заседание президиума его партии "Фидес", и политическая сила решила "кардинально реформировать" парламентскую фракцию, которая будет сформирована в понедельник. Возглавит ее Гергей Гуляш, а сам Орбан планирует отказаться от депутатского мандата.

"Мандат, который я получил как лидер списка "Фидес"-христианские демократы", на самом деле является парламентским мандатом "Фидес", поэтому я решил его вернуть. Сейчас он нужен не в парламенте, а для реорганизации национального движения", - сказал пока действующий премьер.

Общенациональное заседание партии запланировано на следующую неделю, а съезд по избранию руководства перенесли на июнь.

"Почти четыры десятилетия я возглавлял наше сообщество, за это время мы пережили успехи и неудачи, победы и поражения на выборах. Но одно осталось неизменным: этот лагерь всегда был самым сплоченным и единым политическим сообществом Венгрии, и это единство сейчас очень нужно Венгрии", - заявил Орбан.

Он добавил, что президиум предлагает ему продолжать управление "Фидесом", и если съезд одобрит такое решение, отказа не последует.