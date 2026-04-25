Орбан озвучил свои планы на будущее после провала на выборах

19:27 25.04.2026 Сб
2 мин
Политик ожидает съезда его партии "Фидес" для определения своего будущего
aimg Юлия Маловичко
Фото: венгерский премьер Виктор Орбан (Getty Images)

Пока еще действующий премьер Венгрии Виктор Орбан заявил отказ от депутатского мандата, однако руководить партией "Фидес" он продолжит, если так решат на съезде ее члены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Орбана в Facebook.

Читайте также: Когда Мадьяр станет премьером Венгрии: в Будапеште определились с датой

Орбан сообщил, что завершилось заседание президиума его партии "Фидес", и политическая сила решила "кардинально реформировать" парламентскую фракцию, которая будет сформирована в понедельник. Возглавит ее Гергей Гуляш, а сам Орбан планирует отказаться от депутатского мандата.

"Мандат, который я получил как лидер списка "Фидес"-христианские демократы", на самом деле является парламентским мандатом "Фидес", поэтому я решил его вернуть. Сейчас он нужен не в парламенте, а для реорганизации национального движения", - сказал пока действующий премьер.

Общенациональное заседание партии запланировано на следующую неделю, а съезд по избранию руководства перенесли на июнь.

"Почти четыры десятилетия я возглавлял наше сообщество, за это время мы пережили успехи и неудачи, победы и поражения на выборах. Но одно осталось неизменным: этот лагерь всегда был самым сплоченным и единым политическим сообществом Венгрии, и это единство сейчас очень нужно Венгрии", - заявил Орбан.

Он добавил, что президиум предлагает ему продолжать управление "Фидесом", и если съезд одобрит такое решение, отказа не последует.

Напомним, что партия "Тиса" Петера Мадьяра укрепила свои позиции в парламенте Венгрии после финального подсчета голосов, что даст новому правительству полную свободу для конституционных изменений.

Как известно, парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. По их итогу победу одержала партия "Тиса" Петера Мадьяра, после чего Виктор Орбан признал поражение и поздравил оппонентов с победой.

