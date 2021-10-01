Орбан отверг позицию Украины по газовому соглашению с Россией: я подотчетен избирателям

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отверг критику Украины относительно газового соглашения между Будапештом и российским "Газпромом". Сказал, что не может учитывать точку зрения Киева в этих вопросах.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Reuters .

По его словам, без соглашения с "Газпромом" венгерским налогоплательщикам пришлось бы платить за газ гораздо больше.

"Премьер-министр Венгрии подотчетен избирателям. Точка зрения Украины в ситуации с поставками газа не может учитываться", - сказал Орбан.

Отметим, в понедельник Венгрия подписала с "Газпромом" новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. Документ был завизирован руководителями "Газпрома" и энергетической компании MVM в венгерском МИД.