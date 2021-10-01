UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Орбан отверг позицию Украины по газовому соглашению с Россией: я подотчетен избирателям

Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отверг критику Украины относительно газового соглашения между Будапештом и российским "Газпромом". Сказал, что не может учитывать точку зрения Киева в этих вопросах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

По его словам, без соглашения с "Газпромом" венгерским налогоплательщикам пришлось бы платить за газ гораздо больше.

"Премьер-министр Венгрии подотчетен избирателям. Точка зрения Украины в ситуации с поставками газа не может учитываться", - сказал Орбан.

Отметим, в понедельник Венгрия подписала с "Газпромом" новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. Документ был завизирован руководителями "Газпрома" и энергетической компании MVM в венгерском МИД.

Напомним, Россия начала поставки газа в Венгрию в обход Украины.

Отметим, Оператор ГТС сделал заявление из-за начала поставок газа РФ в Венгрию в обход Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаВенгрияВиктор ОрбанГаз