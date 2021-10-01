Орбан відкинув позицію України щодо газової угоди з Росією: я підзвітний виборцям

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відкинув критику України щодо газової угоди між Будапештом і російським "Газпромом". Сказав, що не може враховувати точку зору Києва в цих питаннях.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Reuters .

За його словами, без угоди з "Газпромом" угорським платникам податків довелося б платити за газ набагато більше.

"Прем'єр-міністр Угорщини підзвітний виборцям. Точка зору України в ситуації з поставками газу не може враховуватися", - сказав Орбан.

Зазначимо, у понеділок Угорщина підписала з "Газпромом" новий довгостроковий контракт на постачання газу в обхід України. Документ був завізований керівниками "Газпрому" та енергетичної компанії MVM в угорському МЗС.