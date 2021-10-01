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Орбан відкинув позицію України щодо газової угоди з Росією: я підзвітний виборцям

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Будапешт, П'ятниця 01 жовтня 2021 13:09
Орбан відкинув позицію України щодо газової угоди з Росією: я підзвітний виборцям Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відкинув критику України щодо газової угоди між Будапештом і російським "Газпромом". Сказав, що не може враховувати точку зору Києва в цих питаннях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

За його словами, без угоди з "Газпромом" угорським платникам податків довелося б платити за газ набагато більше.

"Прем'єр-міністр Угорщини підзвітний виборцям. Точка зору України в ситуації з поставками газу не може враховуватися", - сказав Орбан.

Зазначимо, у понеділок Угорщина підписала з "Газпромом" новий довгостроковий контракт на постачання газу в обхід України. Документ був завізований керівниками "Газпрому" та енергетичної компанії MVM в угорському МЗС.

Нагадаємо, Росія почала постачання газу до Угорщини в обхід України.

Зазначимо, Оператор ГТС зробив заяву через початок поставок газу РФ в Угорщину в обхід України.

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Російська Федерація Україна Угорщина Виктор Орбан Газ
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