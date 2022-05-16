Орбан обвинил ЕС в якобы навязывании чуждой культуры и идеологии

Как заявил венгерский премьер Виктор Орбан, Евросоюз якобы ежедневно злоупотребляет своей властью. При этом Будапешт согласен быть толерантным, но с оговорками.

"Но есть кое-что, что мы не можем себе позволить. Мы защищаем наши семьи, наши границы, мы выступаем за то, чтобы отец был мужчиной, а мать - женщиной, мы не примем от Брюсселя предложение, которое разрушило бы наши семьи", - заявил он.

По его словам, венгры хотят от Евросоюза защиту свободных и равных наций, демократии, богобоязненности и человеческого достоинства. Он добавил, что видит Венгрию в ЕС и в следующем десятилетии, но ищет союзников для обновления Европейского союза.

Отметим, Орбан известен венгерским национализмом и правоконсервативной политикой, которая может идти вразрез с европейской в чувствительных вопросах. В частности, на сегодня именно Венгрия блокирует нефтяное эмбарго против России за вторжение в Украину, поскольку полностью зависит от российских поставок.