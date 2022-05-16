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Орбан звинуватив ЄС у нібито нав'язуванні чужої культури та ідеології

Фото: угорський прем'єр Віктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Артем Горовенко

Європейський союз нібито нав'язує Угорщині чужу культуру та ідеологію. Є моменти, на які вона не готова піти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на telex.hu.

Як заявив угорський прем'єр Віктор Орбан, Євросоюз нібито щодня зловживає своєю владою. При цьому Будапешт згоден бути толерантним, але із застереженнями.

"Але є дещо, що ми не можемо собі дозволити. Ми захищаємо наші сім'ї, наші кордони, ми виступаємо за те, щоб батько був чоловіком, а мати - жінкою, ми не приймемо від Брюсселя пропозицію, яка зруйнувала б наші сім'ї", - заявив він.

За його словами, угорці хочуть від Євросоюзу захист вільних і рівних націй, демократії, богобоязливості та людської гідності. Він додав, що бачить Угорщину в ЄС і в наступному десятилітті, але шукає союзників для оновлення Європейського союзу.

Зазначимо, Орбан відомий угорським націоналізмом і правоконсервативною політикою, яка може йти врозріз з європейською в чутливих питаннях. Зокрема, на сьогодні саме Угорщина блокує нафтове ембарго проти Росії через вторгнення в Україну, оскільки повністю залежить від російських поставок.

Нагадаємо, раніше угорський прем'єр засумнівався в здатності НАТО захистити Угорщину і заявив, що необхідно зміцнювати власну армію.

Сьогодні Орбана в черговий раз переобрали прем'єром.

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ЕвросоюзУгорщинаВиктор Орбан