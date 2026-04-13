Орбан ніколи не повернеться? Мадяр анонсував нове правило для прем'єрів

16:17 13.04.2026 Пн
Лише два терміни та жодних винятків. Який ще радикальний крок назавжди закриє старій владі шлях до кабінетів?
aimg Марія Науменко
Орбан ніколи не повернеться? Мадяр анонсував нове правило для прем'єрів Фото: лідер партії "Тиса" Петер Мадяр (Getty Images)

Лідер партії "Тиса" та переможець парламентських виборів в Угорщині Петер Мадяр заявив про намір внести зміни до законодавства після вступу на посаду прем’єр-міністра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконеренцію Мадяра.

Читайте також: У Путіна після перемоги Мадяра записали Угорщину в "недружні країни"

За його словами, одним із ключових кроків стане обмеження перебування на посаді глави уряду двома термінами.

"Ми внесемо зміни до Основного закону і закріпимо в ньому, що прем'єр-міністр Угорщини може обіймати посаду лише два терміни. Отже, це вісім років в Угорщині", - зазначив Мадяр.

Також він зауважив, що нові правила фактично унеможливлять повернення до влади політиків, які тривалий час обіймали посаду прем’єра.

"Орбан був прем-єром 20 років з 36 (постсоціалістичної Угорщини - ред.), тому він більше не зможе займати цю посаду", - додав лідер партії "Тиса".

Крім того, він анонсував запуск антикорупційних заходів, створення Національного управління з повернення активів та початок процесу вступу Угорщини до Європейської прокуратури.

"Вчора мільйони угорців довели, що угорський народ пише свою історію не в Москві. Наша історія пишеться не в Брюсселі чи Вашингтоні, а на угорських вулицях та площах. Я вдячний, що їм вдалося це довести", - наголосив політик.

Партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром здобула впевнену перемогу на парламентських виборах 12 квітня, отримавши 138 із 199 мандатів. Явка склала майже 80%, що стало рекордним показником для Угорщини з часів падіння соціалістичного блоку.

Чинний прем’єр Віктор Орбан визнав поразку. Його позиції не врятувала навіть публічна підтримка з боку Білого дому та Кремля.

Досвід Чорного моря та захист від дронів. Зеленський анонсував нові безпекові угоди
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
