UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Орбан назвав "єдиного гравця" в переговорах, який приведе до миру в Україні

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Для досягнення миру між Україною та РФ потрібен зовнішній посередник і "єдиним гравцем" у переговорах, який може цього досягти, є президент США Дональд Трамп.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

За його словами, між РФ і Україною неможливо досягти миру без участі третьої сторони, яка не має стосунку до будь-кого з учасників війни. Тільки такий посередник може позитивно впливати на переговори, вважає Орбан.

"Ми сподіваємося, що хтось зовнішній, хто не пов'язаний ні з росіянами, ні з українцями, чинитиме тиск для досягнення угоди і миру. Я сам уже вів переговори як із росіянами, так і з українцями, і на власному досвіді бачу, що дві сторони, які ведуть переговори самі, не досягнуть миру", - сказав угорський прем'єр.

Він стверджує, що потрібен "третій гравець", який буде здатний на позитивний крок для миру.

"На жаль, європейці вийшли з процесу, тому залишився тільки Трамп, який досить відданий ідеї миру", - зазначив глава уряду Угорщини.

Орбан розкритикував позицію ЄС щодо війни в Україні

За словами лідера угорців, Трамп "дуже рідкісний лідер", якого підтримує Будапешт, тому шанси досягти результатів непогані. Однак щодо ЄС - блок виявився нездатним запобігти війні в Україні, стверджує Орбан.

"Європа виявилася нездатною запобігти війні в Україні. Якби був Трамп, її, можливо, не було б. Якщо немає каналу для переговорів із Росією, зупинити війну неможливо. Те, що робить Брюссель, - це демонстрація своєї неефективності, тому що він відмовляється вести переговори", - підкреслив політик.

Переговори Росії та США щодо війни в Україні

Як відомо, нещодавно світ обговорював імовірну зустріч Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, метою якої мала стати мирна угода щодо війни в Україні.

Саміт мав відбутися в Будапешті, однак підготовка до нього загальмувалася.

Причини - обидві сторони хочуть визначеності та результату від зустрічі, при цьому кожен продовжує наполягати на своїх умовах.

Наприклад, Трамп кілька днів тому заявив, що готовий зустрітися з Путіним тільки якщо буде укладено угоду про завершення війни в Україні.

У Кремлі 28 жовтня озвучили, що Росія вимагає від Заходу гарантій, щоб зустріч лідерів принесла конкретний результат. Позицію агресора висловив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Водночас Вашингтон намагається зрушити переговори з мертвої точки тиском на Кремль. Напередодні посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Трамп запровадить нові, жорсткі санкції проти РФ, щоб схилити Путіна до переговорів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУгорщинаДональд ТрампВійна в Україні