Орбан назвав "єдиного гравця" в переговорах, який приведе до миру в Україні

Для досягнення миру між Україною та РФ потрібен зовнішній посередник і "єдиним гравцем" у переговорах, який може цього досягти, є президент США Дональд Трамп.
Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.
За його словами, між РФ і Україною неможливо досягти миру без участі третьої сторони, яка не має стосунку до будь-кого з учасників війни. Тільки такий посередник може позитивно впливати на переговори, вважає Орбан.
"Ми сподіваємося, що хтось зовнішній, хто не пов'язаний ні з росіянами, ні з українцями, чинитиме тиск для досягнення угоди і миру. Я сам уже вів переговори як із росіянами, так і з українцями, і на власному досвіді бачу, що дві сторони, які ведуть переговори самі, не досягнуть миру", - сказав угорський прем'єр.
Він стверджує, що потрібен "третій гравець", який буде здатний на позитивний крок для миру.
"На жаль, європейці вийшли з процесу, тому залишився тільки Трамп, який досить відданий ідеї миру", - зазначив глава уряду Угорщини.
За словами лідера угорців, Трамп "дуже рідкісний лідер", якого підтримує Будапешт, тому шанси досягти результатів непогані. Однак щодо ЄС - блок виявився нездатним запобігти війні в Україні, стверджує Орбан.
"Європа виявилася нездатною запобігти війні в Україні. Якби був Трамп, її, можливо, не було б. Якщо немає каналу для переговорів із Росією, зупинити війну неможливо. Те, що робить Брюссель, - це демонстрація своєї неефективності, тому що він відмовляється вести переговори", - підкреслив політик.
Як відомо, нещодавно світ обговорював імовірну зустріч Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, метою якої мала стати мирна угода щодо війни в Україні.
Саміт мав відбутися в Будапешті, однак підготовка до нього загальмувалася.
Причини - обидві сторони хочуть визначеності та результату від зустрічі, при цьому кожен продовжує наполягати на своїх умовах.
Наприклад, Трамп кілька днів тому заявив, що готовий зустрітися з Путіним тільки якщо буде укладено угоду про завершення війни в Україні.
У Кремлі 28 жовтня озвучили, що Росія вимагає від Заходу гарантій, щоб зустріч лідерів принесла конкретний результат. Позицію агресора висловив глава МЗС РФ Сергій Лавров.
Водночас Вашингтон намагається зрушити переговори з мертвої точки тиском на Кремль. Напередодні посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Трамп запровадить нові, жорсткі санкції проти РФ, щоб схилити Путіна до переговорів.