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Орбан назвал условие для поддержки эмбарго на нефть из России

Фото: венгерский премьер Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Александр Мороз

Венгрия может поддержать эмбарго на российскую нефть, но при условии гарантий со стороны ЕС. В частности, в том, что Будапешт сможет получать нефть не только из трубопровода "Дружба".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера Венгрии Виктора Орбана перед саммитом лидеров ЕС.

По его словам, вариант с тем, что санкции ЕС на какое-то время не коснутся нефтепровода "Дружба", - это хороший подход.

"Однако нам нужны гарантии, что в случае проблем с нефтепроводом, который проходит по территории Украины, мы сможем получать российскую нефть из других источников", - подчеркнул Орбан.

Отметим, на днях советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль предположила, что с нефтепроводом может "что-то произойти".

Напомним, в эти дни проходит саммит лидеров ЕС, на котором пытаются согласовать шестой пакет санкций против России, главный европейский дипломат Жозеп Боррель надеется, что такая договоренность все же будет достигнута.

В то же время стало известно, что сегодня эмбарго точно не будет согласовано. Несколько стран Евросоюза, в том числе Венгрия, выступают против ограничения поставок.

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