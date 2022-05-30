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Боррель уверен, что страны ЕС договорятся о нефтяном эмбарго против России

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Украина, Понедельник 30 мая 2022 11:22
Боррель уверен, что страны ЕС договорятся о нефтяном эмбарго против России Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Члены Евросоюза должны прийти к соглашению по новому пакету санкций против России, включая введение ограничений на импорт российской нефти. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уверен, что соглашение будет достигнуто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы должны принять единогласное решение. Вчера днем, а также сегодня утром были жесткие переговоры", - сказал Жозеп Боррель в интервью телеканалу France Info, добавив: "Я думаю, что сегодня днем мы сможем предложить главам государств-членов соглашение."

Правительства Европейского союза не смогли достичь соглашения об эмбарго на российскую нефть в воскресенье, поскольку они стремятся подготовить соглашение к саммиту ЕС в понедельник днем.

На вопрос, могут ли планы по включению запрета на импорт российской нефти провалиться из-за сопротивления Венгрии и других восточноевропейских государств, Боррель ответил: "Нет, я так не думаю… в конце концов соглашение будет заключено".

Предложение, обсуждаемое странами ЕС в воскресенье вечером, предусматривает запрет на поставки российской нефти в ЕС по морю до конца года, но исключение нефти, доставляемой по российскому трубопроводу "Дружба", который снабжает Венгрию, Словакию и Чехию.

"Мы должны учитывать индивидуальные обстоятельства каждого (члена ЕС)", - сказал Боррель, добавив, что общеевропейское решение должно дать трем странам, на долю которых приходится от 7% до 8% импорта российской нефти, "больше времени для адаптации".

Напомним, шестой пакет санкций ЕС против России будет распространяться на сырую нефть и нефтепродукты, которые поставляются в страны-государства ЕС. Однако временно эмбарго не будет вводиться на нефть, которая поставляется по трубопроводам.

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