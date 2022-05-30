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Орбан назвав умову для підтримки ембарго на нафту з Росії

Фото: угорський прем'єр Віктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Олександр Мороз

Угорщина може підтримати ембарго на російську нафту, але за умови гарантій з боку ЄС. Зокрема, в тому, що Будапешт зможе отримувати нафту не тільки з трубопроводу "Дружба".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра Угорщини Віктора Орбана перед самітом лідерів ЄС.

За його словами, варіант з тим, що санкції ЄС на якийсь час не торкнуться нафтопроводу "Дружба", - це хороший підхід.

"Однак нам потрібні гарантії, що в разі проблем з нафтопроводом, який проходить по території України, ми зможемо отримувати російську нафту з інших джерел", - підкреслив Орбан.

Зазначимо, що днями радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль припустила, що з нафтопроводом може "щось статися".

Нагадаємо, цими днями проходить саміт лідерів ЄС, на якому намагаються узгодити шостий пакет санкцій проти Росії, головний європейський дипломат Жозеп Боррель сподівається, що така домовленість все ж буде досягнута.

У той же час стало відомо, що сьогодні ембарго точно не буде погоджено. Кілька країн Євросоюзу, в тому числі Угорщина, виступають проти обмеження поставок.

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