Орбан нафантазував загрозу "української мафії" для ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову виступив із жорсткою антипозицією щодо України. В ефірі угорського радіо він назвав Україну небезпечною державою та закликав не допускати її до ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HVG та Telex.hu.
Під час свого інтерв'ю Орбан заявив, що 80% банківського шахрайства нібито походить з України, а також назвав Україну небезпечною країною, яку не можна пускати в ЄС.
Як зазначає угорське видання HVG, перші 23 хвилини ефіру були присвячені питанням щодо України, ЄС та міжнародних питання, водночас на питання, що стосуються угорців та Угорщини прем'єр виділив лиш 7 хвилин.
Після того, як Орбана запитали про банківське шахрайство, він наголосив, що всі, хто має банківську картку, знаходяться в небезпеці. За словами прем'єр-міністра, угорці вважають себе дуже чесними, але реальність є іншою.
"Ми - довірливий, добросовісний народ, нас легко обдурити", - сказав він.
Орбан зазначив, що обдурюють не спекулянтів, а звичайних людей. Таким чином, за його словами, щороку у людей викрадають 8 мільярдів форинтів, з яких влада повернула лише 1,5 мільярда.
Під час розмови прем'єр-міністр заявив, що 80 відсотків шахраїв нібито є українцями. Водночас він відзначив, що ці злочинці "витончені, розумні".
"Україна - небезпечна країна", - додав він.
Тому прем'єр Угорщини заявив, що українців не варто приймати до Європейського Союзу, адже, як він уточнив, тоді буде важче протидіяти "українським шахраям".
Зауважимо, що раніше цього року Орбан вирішив провести внутрішньоугорське опитування, щодо того, чи підтримують угорці вступ України в ЄС. Однак паралельно з цим в країні запрацювала стійка антиукраїнська пропаганда.
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан 22 квітня і сам узяв участь в опитуванні для угорців щодо членства України в ЄС. Відзначимо, що він демонстративно проголосував проти такої інтеграції.
Наразі ж, за словами прем'єр-міністра, в опитуванні щодо вступу України в ЄС вже проголосували 1,6 мільйона людей.
Орбан відзначив, що прийняття України до Європейського Союзу буде трагедією.
"Це відчують мільйони угорців. Там злочинність і мафія", - сказав прем’єр.
Крім того, він відзначив, що, на його думку, найбільша небезпека в тому, що українці будуть працювати дешевше, і це поставить під загрозу угорські робочі місця.
Угорський прем'єр підсумував, що з Україною можна співпрацювати, але зазначив, що, на його думку, їй не слід надавати такі ж права, як усім членам ЄС, а навпаки, домовленості з Україною нібито повинні досягатися на секторальній основі, окремо по кожному питанню, таким чином, щоб це було вигідно як Угорщині, так і Євросоюзу.
Варто відзначити, що цього року угорський прем'єр Віктор Орбан розпочав масштабну антиукраїнську кампанію.
РБК-Україна у своєму матеріалі детально розповіло про те, чому тема України знову виринула в угорській політиці та які ризики для України створює ця ескалація,
Зауважимо, що вчора, 29 травня, Орбан знову виступив проти членства України в ЄС. Він заявив, що хоче миру в Європі, а Україна нібито цьому заважає.
Тим часом речник МЗС України Георгій Тихий пізніше пояснив, що Київ наполегливо працює з Будапештом, щоб вирішити всі двосторонні питання.
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