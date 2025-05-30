Орбан нафантазував загрозу "української мафії" для ЄС
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову виступив із жорсткою антипозицією щодо України. В ефірі угорського радіо він назвав Україну небезпечною державою та закликав не допускати її до ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HVG та Telex.hu.
Під час свого інтерв'ю Орбан заявив, що 80% банківського шахрайства нібито походить з України, а також назвав Україну небезпечною країною, яку не можна пускати в ЄС.
Як зазначає угорське видання HVG, перші 23 хвилини ефіру були присвячені питанням щодо України, ЄС та міжнародних питання, водночас на питання, що стосуються угорців та Угорщини прем'єр виділив лиш 7 хвилин.
Орбан різко виступив проти України
Після того, як Орбана запитали про банківське шахрайство, він наголосив, що всі, хто має банківську картку, знаходяться в небезпеці. За словами прем'єр-міністра, угорці вважають себе дуже чесними, але реальність є іншою.
"Ми - довірливий, добросовісний народ, нас легко обдурити", - сказав він.
Орбан зазначив, що обдурюють не спекулянтів, а звичайних людей. Таким чином, за його словами, щороку у людей викрадають 8 мільярдів форинтів, з яких влада повернула лише 1,5 мільярда.
Під час розмови прем'єр-міністр заявив, що 80 відсотків шахраїв нібито є українцями. Водночас він відзначив, що ці злочинці "витончені, розумні".
"Україна - небезпечна країна", - додав він.
Тому прем'єр Угорщини заявив, що українців не варто приймати до Європейського Союзу, адже, як він уточнив, тоді буде важче протидіяти "українським шахраям".
Опитування щодо вступу України в ЄС
Зауважимо, що раніше цього року Орбан вирішив провести внутрішньоугорське опитування, щодо того, чи підтримують угорці вступ України в ЄС. Однак паралельно з цим в країні запрацювала стійка антиукраїнська пропаганда.
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан 22 квітня і сам узяв участь в опитуванні для угорців щодо членства України в ЄС. Відзначимо, що він демонстративно проголосував проти такої інтеграції.
Наразі ж, за словами прем'єр-міністра, в опитуванні щодо вступу України в ЄС вже проголосували 1,6 мільйона людей.
Орбан відзначив, що прийняття України до Європейського Союзу буде трагедією.
"Це відчують мільйони угорців. Там злочинність і мафія", - сказав прем’єр.
Крім того, він відзначив, що, на його думку, найбільша небезпека в тому, що українці будуть працювати дешевше, і це поставить під загрозу угорські робочі місця.
Угорський прем'єр підсумував, що з Україною можна співпрацювати, але зазначив, що, на його думку, їй не слід надавати такі ж права, як усім членам ЄС, а навпаки, домовленості з Україною нібито повинні досягатися на секторальній основі, окремо по кожному питанню, таким чином, щоб це було вигідно як Угорщині, так і Євросоюзу.
Орбан активно підтримує антиукраїнську позицію
Варто відзначити, що цього року угорський прем'єр Віктор Орбан розпочав масштабну антиукраїнську кампанію.
РБК-Україна у своєму матеріалі детально розповіло про те, чому тема України знову виринула в угорській політиці та які ризики для України створює ця ескалація,
Зауважимо, що вчора, 29 травня, Орбан знову виступив проти членства України в ЄС. Він заявив, що хоче миру в Європі, а Україна нібито цьому заважає.
Тим часом речник МЗС України Георгій Тихий пізніше пояснив, що Київ наполегливо працює з Будапештом, щоб вирішити всі двосторонні питання.
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