Орбан нафантазировал угрозу "украинской мафии" для ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова выступил с жесткой антипозицией в отношении Украины. В эфире венгерского радио он назвал Украину опасным государством и призвал не допускать ее в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HVG и Telex.hu.
Во время своего интервью Орбан заявил, что 80% банковского мошенничества якобы происходит из Украины, а также назвал Украину опасной страной, которую нельзя пускать в ЕС.
Как отмечает венгерское издание HVG, первые 23 минуты эфира были посвящены вопросам относительно Украины, ЕС и международных вопросов, в то же время на вопросы, касающиеся венгров и Венгрии премьер выделил лишь 7 минут.
Орбан резко выступил против Украины
После того, как Орбана спросили о банковском мошенничестве, он отметил, что все, кто имеет банковскую карточку, находятся в опасности. По словам премьер-министра, венгры считают себя очень честными, но реальность является другой.
"Мы - доверчивый, добросовестный народ, нас легко обмануть", - сказал он.
Орбан отметил, что обманывают не спекулянтов, а обычных людей. Таким образом, по его словам, ежегодно у людей похищают 8 миллиардов форинтов, из которых власть вернула лишь 1,5 миллиарда.
Во время разговора премьер-министр заявил, что 80 процентов мошенников якобы являются украинцами. В то же время он отметил, что эти преступники "изощренные, умные".
"Украина - опасная страна", - добавил он.
Поэтому премьер Венгрии заявил, что украинцев не стоит принимать в Европейский Союз, ведь, как он уточнил, тогда будет труднее противодействовать "украинским мошенникам".
Опрос относительно вступления Украины в ЕС
Заметим, что ранее в этом году Орбан решил провести внутривенгерский опрос относительно того, поддерживают ли венгры вступление Украины в ЕС. Однако параллельно с этим в стране заработала устойчивая антиукраинская пропаганда.
Премьер Венгрии Виктор Орбан 22 апреля и сам принял участие в опросе для венгров относительно членства Украины в ЕС. Отметим, что он демонстративно проголосовал против такой интеграции.
Сейчас же, по словам премьер-министра, в опросе по вступлению Украины в ЕС уже проголосовали 1,6 миллиона человек.
Орбан отметил, что принятие Украины в Европейский Союз будет трагедией.
"Это почувствуют миллионы венгров. Там преступность и мафия", - сказал премьер.
Кроме того, он отметил, что, по его мнению, самая большая опасность в том, что украинцы будут работать дешевле, и это поставит под угрозу венгерские рабочие места.
Венгерский премьер подытожил, что с Украиной можно сотрудничать, но отметил, что, по его мнению, ей не следует предоставлять такие же права, как всем членам ЕС, а наоборот, договоренности с Украиной якобы должны достигаться на секторальной основе, отдельно по каждому вопросу, таким образом, чтобы это было выгодно как Венгрии, так и Евросоюзу.
Орбан активно поддерживает антиукраинскую позицию
Стоит отметить, что в этом году венгерский премьер Виктор Орбан начал масштабную антиукраинскую кампанию.
РБК-Украина в своем материале подробно рассказало о том, почему тема Украины снова вынырнула в венгерской политике и какие риски для Украины создает эта эскалация,
Заметим, что вчера, 29 мая, Орбан снова выступил против членства Украины в ЕС. Он заявил, что хочет мира в Европе, а Украина якобы этому мешает.
Между тем представитель МИД Украины Георгий Тихий позже объяснил, что Киев настойчиво работает с Будапештом, чтобы решить все двусторонние вопросы.
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