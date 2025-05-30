Орбан нафантазировал угрозу "украинской мафии" для ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова выступил с жесткой антипозицией в отношении Украины. В эфире венгерского радио он назвал Украину опасным государством и призвал не допускать ее в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HVG и Telex.hu .

Во время своего интервью Орбан заявил, что 80% банковского мошенничества якобы происходит из Украины, а также назвал Украину опасной страной, которую нельзя пускать в ЕС.

Как отмечает венгерское издание HVG, первые 23 минуты эфира были посвящены вопросам относительно Украины, ЕС и международных вопросов, в то же время на вопросы, касающиеся венгров и Венгрии премьер выделил лишь 7 минут.

Орбан резко выступил против Украины

После того, как Орбана спросили о банковском мошенничестве, он отметил, что все, кто имеет банковскую карточку, находятся в опасности. По словам премьер-министра, венгры считают себя очень честными, но реальность является другой.

"Мы - доверчивый, добросовестный народ, нас легко обмануть", - сказал он.

Орбан отметил, что обманывают не спекулянтов, а обычных людей. Таким образом, по его словам, ежегодно у людей похищают 8 миллиардов форинтов, из которых власть вернула лишь 1,5 миллиарда.

Во время разговора премьер-министр заявил, что 80 процентов мошенников якобы являются украинцами. В то же время он отметил, что эти преступники "изощренные, умные".

"Украина - опасная страна", - добавил он.

Поэтому премьер Венгрии заявил, что украинцев не стоит принимать в Европейский Союз, ведь, как он уточнил, тогда будет труднее противодействовать "украинским мошенникам".