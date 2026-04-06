В Сербії відреагували на вигадки Орбана про "українську" диверсію на газопроводі

Директор військової розвідки Сербії спростував слова угорського прем'єра Віктора Орбана. Україна не організовувала диверсію на газопроводі між двома країнами.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico , про це заявив директор белградського Агентства військової безпеки Джуро Йованіч.

Сербська розвідка: "Це неправда"

Директор Агентства військової безпеки Сербії Джуро Йованіч спростував заяви Орбана.

"Неправда, що українці намагалися організувати" цю змову", - сказав він.

Йованіч також зазначив, що маркування на вибухівці вказує на американське виробництво.

"Виробник вибухівки не означає, що він також є тим, хто її замовив або виконав", - наголосив розвідник.

Що знайшли

За даними сербської сторони, поряд з газопроводом виявили:

два великі військові рюкзаки;

вибухівку великої руйнівної сили зі спеціальним пакуванням та герметичними капсулями-детонаторами;

детонаційні шнури.

За висновком експертів, цього було б достатньо для знищення компресорного вузла та тривалого припинення транзиту газу.

Що сталося

5 квітня президент Сербії Александар Вучич повідомив Орбану телефоном, що поблизу газопроводу, яким російський газ транспортується до Угорщини, виявили вибухівку. За його словами, знахідка мала "руйнівну силу".

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан після екстреного засідання Ради оборони заявив про "диверсійну операцію" у Воєводині - і натякнув на причетність України, яка, за його словами, нібито "роками працювала над тим, щоб відрізати Європу від російської енергії".

Що кажуть опоненти Орбана та Київ

Головний суперник Орбана на виборах Петер Мадяр назвав ситуацію потенційною "операцією під чужим прапором" - і припустив, що за нею стоять сербські та російські виконавці.

На його думку, Орбан міг скористатися цим інцидентом через падіння рейтингів партії "Фідес".