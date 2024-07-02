Орбан у Києві. Усі подробиці візиту прем'єра Угорщини до України

Угорські ЗМІ також пишуть про візит прем'єра до української столиці. Інформацію їм підтвердив прес-секретар Орбана Берталан Хавасі. Він також розповів, що між Орбаном і Зеленським очікуються переговори. Сторони обговорюватимуть "можливість встановлення миру", а також поточні питання угорсько-українських двосторонніх відносин.

"Віктор Орбан і Володимир Зеленський також обговорять актуальні питання угорсько-українських двосторонніх відносин. Ця подія може стати першою особистою предметною зустріччю Орбана та Зеленського з моменту початку російсько-української війни 24 лютого 2022 року", - пише угорська газета Népszava.

Що відомо про візит

Нагадаємо, першими про можливий візит Орбана до Києва повідомили видання The Guardian і Financial Times. Перше писало, що Орбан прибуде в Київ "у рамках несподіваного візиту" і його поїздка відбудеться в той час, коли Угорщина перебирає на себе головування в ЄС.

Як з'ясувало The Guardian, плани поїздки склалися після тривалих переговорів щодо прав угорської етнічної меншини України. Це населення проживає на крайньому заході України поблизу кордону двох країн. Одне з джерел розповіло газеті, що "передумовою зустрічі було розв'язання питання громадянства. За останні тижні домовленості було досягнуто. ".

"Попри те, що питання прав на національність було одним із найголосніших скарг Будапешта щодо України, скептики щодо Орбана звинуватили його у використанні цього питання як димової завіси для просування російських тез щодо конфлікту", - додає видання.

Очікується, що Орбан зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським й іншими посадовцями, інформує Financial Times із посиланням на трьох осіб, знайомих із ситуацією.

Журналісти звертають увагу, візит Орбана відбувається в той час, коли Угорщина бере на себе головування в ЄС. Джерело у Києві повідомило ЗМІ, існує невизначеність щодо того, чи їде угорський прем'єр до української столиці у двосторонній якості, чи як представник ЄС, додавши, що "очевидно, що існує конфлікт (між інтересами ЄС та Будапешта)".

Позиція Орбана щодо України

На відміну від більшості європейських країн, Угорщина неодноразово ставила під сумнів необхідність військової підтримки України та натомість закликала до припинення вогню.

Крім того, Будапешт підтримує контакти з Москвою, а міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто здійснив щонайменше п’ять поїздок до Росії з початку повномасштабної війни в Україні, останній раз відвідавши економічний форум у Санкт-Петербурзі минулого місяця. За тісні зв'язки з Кремлем Орбана часто називають проросійським політиком. Він регулярно виступав проти фінансової допомоги Києву та залишив зал під час голосування лідерів ЄС про початок переговорів з Україною - важливої ​​віхи на шляху країни до повноправного членства в Європейському союзі.

За підрахунками МЗС Литви, Угорщина блокувала або продовжує блокувати 41 відсоток рішень ЄС щодо України. Зокрема, зараз Будапешт відмовляється виділити з фонду ЄС військову допомогу Києву на загальну суму 6,6 млрд євро. Раніше опір Угорщини довго не дозволяв ухвалити використання для допомоги Україні доходів від заморожених у Європі фінансових активів РФ, але цю перешкоду все ж вдалося обійти.

Також Орбан неодноразово транслював проросійські наративи та заявляв, що РФ має військову перевагу. Свою жорстку позицію щодо України офіційний Будапешт виправдовує тим, що Київ буцімто "не виконує його вимог щодо гарантування прав угорської меншини в країні" (критерії вступу до ЄС включають права меншин). ЗМІ звертають увагу, що майже всі лідери ЄС відвідали Київ після того, як Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, чого до цього не робив Орбан (загалом востаннє він приїздив до України у 2010 році). Він також є одним із двох європейських високопосадовців - разом із канцлером Австрії Карлом Негаммером - хто за цей час зустрічався російським диктатором Володимиром Путіним.