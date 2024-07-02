ua en ru
Вт, 02 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

До Києва з несподіваним візитом їде Орбан, - The Guardian

Вівторок 02 липня 2024 01:56
UA EN RU
До Києва з несподіваним візитом їде Орбан, - The Guardian Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У вівторок, 2 липня, до Києва з несподіваним візитом приїде прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, яке отримало цю інформацію від трьох джерел.

Два джерела видання в Будапешті повідомили, що Орбан зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк відмовився коментувати можливий візит, але інше джерело в Києві підтвердило ці плани. "Орбан буде тут завтра, якщо не буде змін в останню хвилину", — сказало джерело британського видання.

Один зі співрозмовників у Будапешті повідомив, що плани поїздки склалися після тривалих переговорів щодо прав угорськомовної меншини України.

"Передумовою зустрічі стало вирішення питання громадянства. За останні тижні домовленості було досягнуто. Вони зможуть оголосити про це як про успіх", – сказало джерело в Будапешті.

Нагадаємо, з 1 липня і до кінця поточного року Угорщина головує в Європейському Союзі та займатиметься організацією роботи Ради ЄС.

Орбан розкритикував переговори про вступ України до ЄС, які розпочалися 25 червня в Люксембурзі. Однак Будапешт не блокуватиме процес, як це робив раніше, зокрема, через питання угорської національної меншини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор Орбан Володимир Зеленський
NEWS
Зона світла. Що готують для прифронтових районів та чи вплине це на графіки в Україні
Зона світла. Що готують для прифронтових районів та чи вплине це на графіки в Україні
DAILY
Своїми силами. Як Київ готується до тривалих відключень світла і скільки це коштує
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Своїми силами. Як Київ готується до тривалих відключень світла і скільки це коштує