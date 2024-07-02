До Києва з несподіваним візитом їде Орбан, - The Guardian

У вівторок, 2 липня, до Києва з несподіваним візитом приїде прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian , яке отримало цю інформацію від трьох джерел.

Два джерела видання в Будапешті повідомили, що Орбан зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк відмовився коментувати можливий візит, але інше джерело в Києві підтвердило ці плани. "Орбан буде тут завтра, якщо не буде змін в останню хвилину", — сказало джерело британського видання.

Один зі співрозмовників у Будапешті повідомив, що плани поїздки склалися після тривалих переговорів щодо прав угорськомовної меншини України.

"Передумовою зустрічі стало вирішення питання громадянства. За останні тижні домовленості було досягнуто. Вони зможуть оголосити про це як про успіх", – сказало джерело в Будапешті.