Орбан як "6-річна дитина": у ЄС розділилися через підхід до прем’єра Угорщини, - ЗМІ

За словами кількох джерел, прем'єр-міністр Угорщини порушив обіцянку, дану на саміті в грудні, а саме він обіцяв схвалити позику. Роблячи це, він нібито підриває саму основу прийняття рішень ЄС, яка залежить від дотримання урядами залізних зобов'язань.

Також Орбан "порушує один з фундаментальних принципів нашої співпраці", заявив невдовзі після завершення саміту канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Його відмова схвалити кредит Україні після офіційної згоди в грудні "є серйозним порушенням лояльності між державами-членами, підриває здатність Європейського Союзу діяти та шкодить репутації ЄС в цілому".

Оскільки Європа виглядає безсилою на тлі ескалації війни на Близькому Сході, лідери сподівалися, що вони зможуть хоча б отримати гроші для України, щоб допомогти їй відбитися від Росії — у конфлікті, де ЄС відчуває, що насправді має певний вплив.

Лідери ЄС розділилися на дві групи, щоб переконати Орбана змінити свою думку. При цьому більшість лідерів ЄС посилили тиск на угорського політика.

"Це була дуже, дуже жорстка критика, і відчуття було таке, що так просто не може тривати. Я ніколи не чув такої жорсткої критики на саміті ЄС щодо когось, ніколи", - заявив журналістам прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Проте були деякі лідери, які спробували протилежний підхід. Так, глава італійського уряду Джорджія Мелоні та Барт Де Вевер з Бельгії спробували апелювати до его Орбана, співчутливо висловлюючись про розуміння його позиції.

"Ви повинні ставитися до нього як до 6-річної дитини, ви повинні підлаштовуватися під нього", – сказав один із дипломатів.

На думку кількох джерел, ставка полягає в тому, що так чи інакше все зміниться після того, як угорці підуть на вибори 12 квітня. Якщо Орбан програє, то його наступник може бути мотивований зняти перешкоди Будапешта в обмін на виділення коштів ЄС.

"Франція та Німеччина не бажали витрачати забагато часу чи політичного капіталу, щоб переконати Орбана на саміті в четвер, і не мали ніякого бажання допомогти його виборчій кампанії", – повідомило джерело видання.