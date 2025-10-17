UA

Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Орбан і Путін зідзвонилися на тлі підготовки до саміту з Трампом

Фото: Віктор Орбан та Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та російський диктатор Володимир Путін поговорили по телефону. Основна тема – майбутня зустріч з американським лідером Дональдом Трампом.

Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".

"Ми найближчим часом повідомимо про телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном. Сам Орбан теж говорив про те, що має на меті переговорити з Путіним. Ця телефонна розмова відбулася", - заявив Пєсков.

За його словами, Угорщина була обрана для проведення саміту Трампа та Путіна через її нібито суверенну позицію.

"Такі рішення ухвалюються взаємно. У цьому випадку Угорщина, як країна НАТО і Євросоюзу, приймає особливу позицію з погляду суверенності та відстоювання власних інтересів. Це викликає повагу", - додав спікер Кремля.

Підготовка зустрічі Трампа і Путіна

Пєсков також підтвердив, що анонсована зустріч "може відбутися протягом двох тижнів або трохи пізніше". Раніше такий термін окреслив голова Білого дому.

"Це спільне розуміння, що не потрібно нічого відкладати в довгу скриньку", - зазначив він.

За його словами, питань щодо організації майбутнього саміту багато, для їх опрацювання зателефонують і зустрінуться держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Орбан підтвердив розмову

У соціальній мережі Facebook прем'єр Угорщини доволі лаконічно прозвітував про проведену телефонну розмову.

"Переговори з президентом Росії відбулися. Підготовка (до зустрічі з Трампом - ред.) йде повним ходом", – зазначив Орбан.

Що передувало

Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп 16 жовтня після розмови з Путіним анонсував зустріч з російським диктатором. Їх саміт має пройти в Будапешті протягом найближчих двох тижнів.

Російська сторона також оголосила підготовку до зустрічі Трампа та Путіна. Як відомо, це буде друга зустріч Трампа з Путіним після початку його другої каденції з січня цього року.

Зазначимо, що зустріч Путіна з Трампом має відбутися після поїздки президента Володимира Зеленського до Вашингтону. Сьогодні український та американський лідери проведуть зустріч в Білому домі.

