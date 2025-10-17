Орбан і Путін зідзвонилися на тлі підготовки до саміту з Трампом

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та російський диктатор Володимир Путін поговорили по телефону. Основна тема – майбутня зустріч з американським лідером Дональдом Трампом.
Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".
"Ми найближчим часом повідомимо про телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном. Сам Орбан теж говорив про те, що має на меті переговорити з Путіним. Ця телефонна розмова відбулася", - заявив Пєсков.
За його словами, Угорщина була обрана для проведення саміту Трампа та Путіна через її нібито суверенну позицію.
"Такі рішення ухвалюються взаємно. У цьому випадку Угорщина, як країна НАТО і Євросоюзу, приймає особливу позицію з погляду суверенності та відстоювання власних інтересів. Це викликає повагу", - додав спікер Кремля.
Пєсков також підтвердив, що анонсована зустріч "може відбутися протягом двох тижнів або трохи пізніше". Раніше такий термін окреслив голова Білого дому.
"Це спільне розуміння, що не потрібно нічого відкладати в довгу скриньку", - зазначив він.
За його словами, питань щодо організації майбутнього саміту багато, для їх опрацювання зателефонують і зустрінуться держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС РФ Сергій Лавров.
У соціальній мережі Facebook прем'єр Угорщини доволі лаконічно прозвітував про проведену телефонну розмову.
"Переговори з президентом Росії відбулися. Підготовка (до зустрічі з Трампом - ред.) йде повним ходом", – зазначив Орбан.
Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп 16 жовтня після розмови з Путіним анонсував зустріч з російським диктатором. Їх саміт має пройти в Будапешті протягом найближчих двох тижнів.
Російська сторона також оголосила підготовку до зустрічі Трампа та Путіна. Як відомо, це буде друга зустріч Трампа з Путіним після початку його другої каденції з січня цього року.
Зазначимо, що зустріч Путіна з Трампом має відбутися після поїздки президента Володимира Зеленського до Вашингтону. Сьогодні український та американський лідери проведуть зустріч в Білому домі.