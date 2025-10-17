Орбан и Путин созвонились на фоне подготовки к саммиту с Трампом

"Мы в ближайшее время сообщим о телефонном разговоре с премьер-министром Венгрии Орбаном. Сам Орбан тоже говорил о том, что имеет целью переговорить с Путиным. Этот телефонный разговор состоялся", - заявил Песков.

По его словам, Венгрия была выбрана для проведения саммита Трампа и Путина из-за ее якобы суверенной позиции.

"Такие решения принимаются взаимно. В этом случае Венгрия, как страна НАТО и Евросоюза, принимает особую позицию с точки зрения суверенности и отстаивания собственных интересов. Это вызывает уважение", - добавил спикер Кремля.

Подготовка встречи Трампа и Путина

Песков также подтвердил, что анонсированная встреча "может состояться в течение двух недель или чуть позже". Ранее такой срок очертил глава Белого дома.

"Это общее понимание, что не нужно ничего откладывать в долгий ящик", - отметил он.

По его словам, вопросов по организации предстоящего саммита много, для их проработки позвонят и встретятся госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Орбан подтвердил разговор

В социальной сети Facebook премьер Венгрии довольно лаконично отчитался о проведенном телефонном разговоре.

"Переговоры с президентом России состоялись. Подготовка (к встрече с Трампом - ред.) идет полным ходом", - отметил Орбан.