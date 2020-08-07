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Орбан хочет запретить въезд иммигрантов в Венгрию из-за "биологической угрозы"

Будапешт, Пятница 07 августа 2020 14:54
Орбан хочет запретить въезд иммигрантов в Венгрию из-за "биологической угрозы"
Фото: Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Роман Калиниченко

Премьер Венгрии считает всех иммигрантов потенциально опасными

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен запретить въезд иммигрантов на территорию страны. Орбан считает, что они представляют для Венгрии "биологическую угрозу".

Об этом сообщает ABC Internacional.

По словам венгерского премьера, угрозу в первую очередь несут нелегальные мигранты.

"Все нелегальные иммигранты, которые хотят въехать в страну без контроля, не только нарушают венгерские законы, но и представляют биологическую угрозу. Связывая иммиграцию и заражение, мы создаем образ, будто все иммигранты - это биологическая бомба, которая может заразить нас. Это не так, только некоторые, но мы не знаем, какие именно", - заявил премьер.

Он уточнил, что, поскольку невозможно точно установить, кто из прибывающих в страну инфицирован, необходимо "рассматривать всех иммигрантов как потенциальных загрязнителей".

"Это может быть несправедливой позицией, но с точки зрения венгров, которые могут стать жертвами инфекции, мы также должны думать о самообороне", - добавил Орбан.

Напомним, 15 июля Венгрия ввела обязательную проверку на границах своих граждан, которые возвращаются из стран "желтой" и "красной" зон.

Поскольку правительство Венгрии внесло Украину в "красную зону", въехать в страну могут только по определенным правилам некоторые категории украинцев.

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