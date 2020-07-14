Фото: проверка документов на границе (dpsu.gov.ua)

Также можно получить разрешение от полиции

Венгрия с 15 июля разрешает въезд определенным категориям украинцев. Также возможен въезд по разрешению полиции.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Венгрии.

Так, с 15 июля право въезда в Венгрию имеют граждане Украины:

являющиеся членами семьи граждан Венгрии;

имеющие действительный вид на жительство в Венгрии и члены их семей;

имеющие разрешение на временное проживание в Венгрии, что дает право находиться на территории страны более 90 дней;

прибывающие из стран со средним уровнем распространения коронавируса;

прибывающие из стран с низким уровнем распространения коронавируса;

в рамках тридцатикилометровой зоны на срок до 24 часов.

Также отмечается, что в других случаях, в том числе когда человек прибывает из страны с высоким уровнем распространения коронавируса, въезд в Венгрию для украинцев возможен только после получения разрешения венгерской полиции.

"В частности, при наличии достаточных оснований (судебный процесс, трудоустройство, лечение, обучение, похороны и т.д.) нужно заполнить на венгерском или английском языке и подать электронную заявку. Ответ поступает, как правило, в течение 48 часов", - говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что на границе с Венгрией очередь из двух сотен автомобилей.

Также РБК-Украина писало, как можно избежать карантина и попасть в Венгрию.