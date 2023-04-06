ua ru
Чт, 06 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Орбан хоче на півроку продовжити свої надзвичайні повноваження через війну в Україні

Новость на русском →
Угорщина, Четвер 06 квітня 2023 15:02
Орбан хоче на півроку продовжити свої надзвичайні повноваження через війну в Україні Фото: націоналіст Орбан керує декретами (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Олександр Білоус

Уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана має намір продовжити надзвичайний стан на шість місяців, посилаючись на війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Законопроект продовжить право Орбана керувати декретами після кінця квітня. Очікується, що його буде прийнято, оскільки партія Орбана "Фідес" має понад дві третини більшості в палаті.

Орбан змінив конституцію після своєї четвертої поспіль перемоги на виборах минулого року, дозволивши керувати указами, коли в Україні триває війна. Але й раніше лідер націоналістів роками користувався надзвичайними повноваженнями, посилаючись на імміграційну загрозу.

Його безпрецедентна консолідація влади за останнє десятиліття спонукала Європейський Союз розпочати розслідування щодо верховенства закону та призупинити фінансування Угорщини на суму понад 30 млрд доларів.

Лише за останній рік Орбан видав сотні указів, зокрема про перегляд бюджету на цей рік, який у демократичних країнах зазвичай є прерогативою парламенту.

Нагадаємо, 60% українців негативно ставляться до прем'єр-міністра Віктора Орбана. Він посідає третє місце в антирейтингу іноземних політиків після Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина Війна Росії проти України
NEWS
Росіяни під Бахмутом отримали системи ТОС-1: карти боїв від ISW
Росіяни під Бахмутом отримали системи ТОС-1: карти боїв від ISW
DAILY
Андрій Мельник: В Німеччині з'являються нові колективні заклики до перемир'я і переговорів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Мельник: В Німеччині з'являються нові колективні заклики до перемир'я і переговорів