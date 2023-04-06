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Орбан хочет на полгода продлить свои чрезвычайные полномочия из-за войны в Украине

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Венгрия, Четверг 06 апреля 2023 15:02
Орбан хочет на полгода продлить свои чрезвычайные полномочия из-за войны в Украине Фото: националист Орбан управляет декретами (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Александр Белоус

Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана намерено продлить чрезвычайное положение на шесть месяцев, ссылаясь на войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Законопроект продлит право Орбана управлять декретами после конца апреле. Ожидается, что он будет принят, поскольку партия Орбана "Фидес" имеет более двух третей большинства в палате.

Орбан изменил конституцию после своей четвертой подряд победы на выборах в прошлом году, разрешив управлять указами, когда в Украине идет война. Но и до этого лидер националистов годами пользовался чрезвычайными полномочиями, ссылаясь на иммиграционную угрозу.

Его беспрецедентная консолидация власти за последнее десятилетие побудила Европейский Союз начать расследование в отношении верховенства закона и приостановить финансирование Венгрии на сумму более 30 млрд в долларов.

Только за последний год Орбан издал сотни указов, в том числе о пересмотре бюджета на этот год, который в демократических странах обычно является прерогативой парламента.

Напомним, 60% украинцев негативно относятся к премьер-министру Виктору Орбану. Он занимает в третье место в антирейтинге иностранных политиков после Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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