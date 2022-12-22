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Орбан хоче "осушити болото" у Брюсселі та розпустити Європарламент, - Associated Press

Новость на русском →
Четвер 22 грудня 2022 08:05
Орбан хоче "осушити болото" у Брюсселі та розпустити Європарламент, - Associated Press Фото: Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини (facebook.com/orbanviktor1)
Автор: Володимир Костирін

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що склад Європейського парламенту слід розпустити, оскільки настав час "осушити болото" у Євросоюзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За словами глави угорського уряду, нещодавній корупційний скандал за участю кількох членів Європарламенту поставив під сумнів довіру до цієї установи, і він підтримує скасування цього органу у його нинішньому вигляді.

"Угорці хотіли б, щоб Європарламент було розпущено у його нинішньому вигляді", - заявив Орбан на щорічній міжнародній прес-конференції у Будапешті.

Під час виступу він розкритикував Європейський парламент за нещодавні викриття корупційного скандалу з оплатою послуг грошима, в якому нібито замішаний Катар, і запозичив фразу колишнього президента США Дональда Трампа, заявивши, що настав час "осушити болото" у Брюсселі.

Варто зазначити, що нинішня прес-конференція відбулася після того, як Євросоюз заморозив фінансування Угорщини на суму понад 12 мільярдів євро через побоювання, що уряд Орбана вживає жорстких заходів щодо незалежності судової системи, нагляду за офіційною корупцією та обмеження прав меншин.

Напруженість у відносинах між Будапештом та Брюсселем посилюється лобіюванням угорським урядом пом'якшення санкцій проти РФ, запроваджених за її війну проти України.

Орбан, якого вважають одним із найближчих союзників російського диктатора Володимира Путіна в ЄС, стверджує, що санкції виявилися неефективними, і що вони завдали більшої шкоди європейській економіці, ніж РФ.

"Якби це залежало від нас, не було б санкційної політики... Не в наших інтересах назавжди розділити європейську та російську економіки на дві частини, тому ми намагаємося врятувати те, що можна врятувати від нашої економічної співпраці з росіянами", - заявив прем'єр Угорщини.

Раніше повідомлялося, що Угорщина заблокувала виділення Україні нового траншу від Євросоюзу у розмірі 18 млрд євро. Втім, депутати Європарламенту погодили змінений регламент, який дозволив надати Україні цей пакет фінансової підтримки попри те, що Будапешт накладав на пропозицію вето.

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Угорщина Виктор Орбан
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