Орбан хочет "осушить болото" в Брюсселе и распустить Европарламент, - Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что состав Европейского парламента следует распустить, так как пришло время "осушить болото" в Евросоюзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

По словам главы венгерского правительства, недавний коррупционный скандал с участием нескольких членов Европарламента поставил под сомнение доверие к этому учреждению, и он поддерживает упразднение этого органа в его нынешнем виде.

"Венгры хотели бы, чтобы Европарламент был распущен в его нынешнем виде", - заявил Орбан на ежегодной международной пресс-конференции в Будапеште.

В ходе выступления он раскритиковал Европейский парламент за недавние разоблачения коррупционного скандала с оплатой услуг деньгами, в котором якобы замешан Катар, и позаимствовал фразу бывшего президента США Дональда Трампа, заявив, что пришло время "осушить болото" в Брюсселе.

Стоит отметить, что нынешняя пресс-конференция состоялась после того, как Евросоюз заморозил финансирование Венгрии на сумму более 12 миллиардов евро из-за опасений, что правительство Орбана применяет жесткие меры в отношении независимости судебной системы, надзора за официальной коррупцией и ущемления прав меньшинств.

Напряженность в отношениях между Будапештом и Брюсселем усугубляется лоббированием венгерским правительством смягчения санкций против РФ, введенных за ее войну против Украины.

Орбан, которого считают одним из ближайших союзников российского диктатора Владимира Путина в ЕС, утверждает, что санкции оказались неэффективными, и что они нанесли больший ущерб европейской экономике, чем РФ.

"Если бы это зависело от нас, не было бы санкционной политики... Не в наших интересах навсегда разделить европейскую и российскую экономики на две части, поэтому мы пытаемся спасти то, что можно спасти от нашего экономического сотрудничества с россиянами", - заявил премьер Венгрии.