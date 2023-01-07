Орбан хочет дважды вписать Венгрию как страну, которая поддержала нацизм, - Подоляк

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя ОП Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Ну, хочет Орбан вписать второй раз Венгрию как страну, которая поддерживает нацизм. Хочет, чтобы в учебниках истории было зафиксировано всегда: есть нацизм, рядом союзные отношения с Венгрией", - отметил Подоляк.

Он также подчеркнул, что Венгрия не будет создавать определенные трудности для Украины, поскольку все ключевые государства Євросоюза заверяют в поддержке нашей страны в полном объеме, чтобы Россия в итоге проиграла.