Орбан догрався? Угорщина може опинитися під санкціями через "занепад демократії"

Сьогодні, 5 листопада, комітет Європарламенту з громадянських свобод ухвалив другий проміжний звіт щодо процедури за статтею 7 Договору про Євросоюз.

Її було ініційовано щодо Угорщини у 2018 році через кризу верховенства права та систематичні порушення європейських цінностей.

Звіт планують обговорити під час пленарного засідання Європарламенту, який 24-27 листопада відбудеться у Страсбурзі. Тоді ж заплановано і голосування за відповідну резолюцію на основі звіту.

У проєкті резолюції пропонується запровадити санкції проти Угорщини.

"Європарламент висловлює глибокий жаль з приводу того, що відсутність рішучих дій з боку Комісії та Ради сприяла занепаду демократії, верховенства права та основних прав в Угорщині", - сказано в документі.

Згідно із документом, ситуація в Угорщині "становить загрозу для всіх цінностей Євросоюзу та його правопорядку".

Євродепутати наголосили, що в країні вже немає демократії, і вона перетворилася на "гібридний режим електоральної автократії". Вони також закликали Раду ЄС до активації проти Будапешту процедури за статтею 7 (2) Договору про Євросоюз.