Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Орбан догрався? Угорщина може опинитися під санкціями через "занепад демократії"

Фото: Європарламент може ввести санкції проти Угорщини через загрозу європейським цінностям (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Депутати Європарламенту планують закликати Раду ЄС ввести санкції проти Угорщини. Вони вважають, що країна становить загрозу для цінностей Євросоюзу та його правопорядку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європарламенту.

Сьогодні, 5 листопада, комітет Європарламенту з громадянських свобод ухвалив другий проміжний звіт щодо процедури за статтею 7 Договору про Євросоюз.

Її було ініційовано щодо Угорщини у 2018 році через кризу верховенства права та систематичні порушення європейських цінностей.

Звіт планують обговорити під час пленарного засідання Європарламенту, який 24-27 листопада відбудеться у Страсбурзі. Тоді ж заплановано і голосування за відповідну резолюцію на основі звіту.

У проєкті резолюції пропонується запровадити санкції проти Угорщини.

"Європарламент висловлює глибокий жаль з приводу того, що відсутність рішучих дій з боку Комісії та Ради сприяла занепаду демократії, верховенства права та основних прав в Угорщині", - сказано в документі.

Згідно із документом, ситуація в Угорщині "становить загрозу для всіх цінностей Євросоюзу та його правопорядку".

Євродепутати наголосили, що в країні вже немає демократії, і вона перетворилася на "гібридний режим електоральної автократії". Вони також закликали Раду ЄС до активації проти Будапешту процедури за статтею 7 (2) Договору про Євросоюз.

Нагадаємо, угорський прем'єр під різними приводами намагається налаштувати громадян своєї країни проти євроінтеграції України. Зокрема, він погрожує, що в разі вступу України до ЄС економіка Угорщини "буде зруйнована".

РБК-Україна раніше писало, що український президент Володимир Зеленський заявив, що Орбан фактично підтримує російського диктатора Володимира Путіна, оскільки блокує вступ України до ЄС.

ЄвросоюзУгорщинаРада ЄвропиЄвропарламентСанкції проти Росії