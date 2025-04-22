Орбан демонстративно проголосував проти України в ЄС в опитуванні для угорців

Угорщина проти членства України в ЄС

Нагадаємо, Угорщина блокує початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан уже неодноразово заявляв, що він не підтримує таке поповнення блоку.

При цьому він організував опитування для угорців, щоб дізнатися їхню думку щодо членства України в ЄС.

14 квітня угорська опозиційна партія "Тиса" показала результати свого соцопитування. Згідно з його результатами, 58% жителів країни підтримують український вступ до ЄС.

В опитуванні взяли участь понад 1,1 мільйона осіб.

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