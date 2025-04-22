Орбан демонстративно проголосував проти України в ЄС в опитуванні для угорців

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан узяв участь в опитуванні для угорців щодо членства України в ЄС. Він проголосував проти такої інтеграції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу угорського уряду у Facebook.
Орбан опублікував фото своєї участі в національній консультації про членство України в ЄС. На одному з кадрів можна помітити, що в бюлетені він поставив хрестик у графі "проти".
"Брюссель і партія "Тиса" підтримують вступ України до ЄС. Це знищить угорську економіку. Не дозволимо їм вирішувати наше майбутнє через наші голови. Я вже проголосував", - написав він, намагаючись пояснити своє рішення.
Нагадаємо, Угорщина блокує початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан уже неодноразово заявляв, що він не підтримує таке поповнення блоку.
При цьому він організував опитування для угорців, щоб дізнатися їхню думку щодо членства України в ЄС.
14 квітня угорська опозиційна партія "Тиса" показала результати свого соцопитування. Згідно з його результатами, 58% жителів країни підтримують український вступ до ЄС.
В опитуванні взяли участь понад 1,1 мільйона осіб.
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