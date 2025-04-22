Орбан демонстративно проголосовал против Украины в ЕС в опросе для венгров

Венгрия против членства Украины в ЕС

Напомним, Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Премьер Венгрии Виктор Орбан уже неоднократно заявлял, что он не поддерживает такое пополнение блока.

При этом он организовал опрос для венгров, чтобы узнать их мнение по поводу членства Украины в ЕС.

14 апреля венгерская оппозиционная партия "Тиса" показала результаты своего соцопроса. Согласно его результатам, 58% жителей страны поддерживают украинское вступление в ЕС.

В опросе приняли участие более 1,1 миллиона человек.

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