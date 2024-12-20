Орбан блокує продовження санкцій ЄС проти РФ до інавгурації Трампа, - Bloomberg

Про загрозу з боку угорського прем'єра зірвати пролонгацію санкцій Євросоюзу щодо Росії через широкомасштабну військову агресію проти України західному виданню розповіли "джерела, знайомі з цим питанням".

Глава уряду Угорщини заявив ЄС, що наразі він не готовий підтримати продовження обмежень.

Загалом Євросоюз вже запровадив 15 пакетів санкцій проти РФ через повномасштабне вторгнення в Україну.. Наступне продовження санкційних обмежень має відбутися до кінця січня, тобто через 11 днів після інавгурації Трампа у Штатах.

Пролонгація санкцій вимагає одностайної підтримки 27 держав-членів ЄС, що може дозволити Орбану накласти на це вето.

Наприкінці одноденного саміту ЄС у четвер угорський прем'єр оголосив про те, що не готовий просуватися далі в питанні продовження обмежень, розповіли Bloomberg джерела на умовах анонімності.

Також зазначається, що у Євросоюзі вже стурбовані тим, що Трамп, який припустив можливість скоротити або припинити підтримку України з боку США, може укласти угоду з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Заперечення Орбана викликали ключове занепокоєння європейських лідерів: що угорський лідер може співпрацювати з Трампом, щоб зруйнувати єдність блоку щодо фінансової та військової підтримки України", - пише Bloomberg.

В останні тижні чинна адміністрація президента США Джо Байдена та ЄС працювали над посиленням тиску на економіку РФ, яка переживає труднощі на тлі зростання санкційного режиму.

Спроби Орбана блокувати антиросійські санкції та допомогу Україні, та "мирні ініціативи"

Зауважимо, Євросоюз часто стикався з перешкодами з боку Орбана, який блокував ряд кроків, спрямованих на запровадження санкцій Росії або допомогу Україні.

На заключній прес-конференції саміту ЄС у Брюсселі Орбан закликав "європейців набратися стратегічного терпіння" в контексті зміни президента США, та заявив, що "ми не повинні робити нічого, що суперечило б цим майбутнім трансатлантичним відносинам".

Також нагадаємо, нещодавно Орбан знову активізував свої "мирні ініціативи" щодо війни РФ проти України. Йдеться про його пропозиції щодо так званого "Різдвяного перемир'я". Угорський прем'єр заявив, що ініціатива була запропонована як українській, так й російській сторонам, й про те, що Київ, мовляв, від ідеї відмовився.

В МЗС України своєю чергою закликали угорську сторону припинити маніпуляції на тему "різдвяного перемир'я". Додамо також, на заяву глави уряду Угорщини вже реагував президент Володимир Зеленський, який зазначив, що Орбан не може виступати як посередник у мирних переговорах.