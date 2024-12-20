Орбан блокирует продление санкций ЕС против РФ до инаугурации Трампа, - Bloomberg

Об угрозе со стороны венгерского премьера сорвать пролонгацию санкций Евросоюза в отношении России из-за широкомасштабной военной агрессии против Украины западному изданию рассказали "источники, знакомые с этим вопросом".

Глава правительства Венгрии заявил ЕС, что пока он не готов поддержать продление ограничений.

В целом Евросоюз уже ввел 15 пакетов санкций против РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину. Следующее продление санкционных ограничений должно состояться до конца января, то есть через 11 дней после инаугурации Трампа в Штатах.

Пролонгация санкций требует единодушной поддержки 27 государств-членов ЕС, что может позволить Орбану наложить на это вето.

В конце однодневного саммита ЕС в четверг венгерский премьер объявил о том, что не готов продвигаться дальше в вопросе продления ограничений, рассказали Bloomberg источники на условиях анонимности.

Также отмечается, что в Евросоюзе уже обеспокоены тем, что Трамп, который допустил возможность сократить или прекратить поддержку Украины со стороны США, может заключить сделку с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Возражения Орбана вызвали ключевое беспокойство европейских лидеров: что венгерский лидер может сотрудничать с Трампом, чтобы разрушить единство блока по финансовой и военной поддержке Украины", - пишет Bloomberg.

В последние недели действующая администрация президента США Джо Байдена и ЕС работали над усилением давления на экономику РФ, которая переживает трудности на фоне роста санкционного режима.

Попытки Орбана блокировать антироссийские санкции и помощь Украине, и "мирные инициативы"

Отметим, Евросоюз часто сталкивался с препятствиями со стороны Орбана, который блокировал ряд шагов, направленных на введение санкций России или помощь Украине.

На заключительной пресс-конференции саммита ЕС в Брюсселе Орбан призвал "европейцев набраться стратегического терпения" в контексте смены президента США, и заявил, что "мы не должны делать ничего, что противоречило бы этим будущим трансатлантическим отношениям".

Также напомним, недавно Орбан снова активизировал свои "мирные инициативы" относительно войны РФ против Украины. Речь идет о его предложениях по так называемому "Рождественскому перемирию". Венгерский премьер заявил, что инициатива была предложена как украинской, так и российской сторонам, и о том, что Киев, мол, от идеи отказался.

В МИД Украины в свою очередь призвали венгерскую сторону прекратить манипуляции на тему "рождественского перемирия". Добавим также, на заявление главы правительства Венгрии уже реагировал президент Владимир Зеленский, который отметил, что Орбан не может выступать в качестве посредника в мирных переговорах.