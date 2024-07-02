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Орбан анонсував глобальну угоду про співробітництво з Україною

Фото: Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Угорщина бажає підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною. Документ буде регулювати відносини між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

"Ми намагаємося закрити всі попередні суперечки й сконцентрувати увагу на майбутнє. Ми бажаємо налагодити відносини між нашими країнами. Ми бажаємо підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною, подібну до тих угод, які у нас діють з іншими нашими сусідніми країнами", - заявив Орбан. 

Прем'єр-міністр також додав, що Будапешт братиме участь в майбутній модернізації економіки України відповідно до своїх можливостей. 

Зокрема сьогоднішній діалог повинен стати основою для майбутнього двостороннього документа. Загалом він повинен буде регулювати відносини між країнами й може бути заснований на дзеркальному підході до двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною. 

Відносини між Україною та Угорщиною 

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